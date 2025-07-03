Kocaelispor, Show'u Kiraladı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, orta sahada oyuncusu Show'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü Maccabi Haifa ile protokol imzaladı. Sağlık kontrolünden başarıyla geçerse Show, yeşil-siyah renklere imza atacak

Süper Lig'e 16 yıl sonra geri dönen ve sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki kampta günde çift antrenman yaparak sürdüren Kocaelispor, kadrosuna kiralık bir ismi daha kattı. Daha önce iki oyuncu transferi yapan yeşil-siyahlılar bu kez İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan Show ya da Chow olarak bilinen orta saha oyuncusu Manuel Luis da Silva Cafumana'yı satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı. 26 yaşındaki Angola uyruklu Show; Lille, Belenenses, Ludogorets, Boavista, Maccabi Haifa ve Dallas kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde; Angola Girabola, Fransa Trophée des Champions, Bulgaristan First Lig, Bulgaristan Kupa, Bulgaristan Süper Kupa'ya imza atan Show, CAF Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 kez, Afrika kupalarında 12 kez, Major Lig'de 7 maç oynadı. Avrupa kupalarında da 23 kez sahaya çıkan Show, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi. Geçen sezon 14 maçta performans gösteren Show, mart ayında bacağından sakatlık yaşadı.

"Satın alma opsiyonuyla şartlı olarak kiralanmıştır"

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Manuel Luis da Silva Cafumana'nın (Show), satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İsrail Futbol Federasyonu'na tescilli Maccabi Haifa ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanacaktır." - KOCAELİ