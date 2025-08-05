Kocaelispor Süper Lig'e Dönüyor - Son Dakika
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Kocaelispor Süper Lig'e Dönüyor

05.08.2025 11:30
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16 yıl aradan sonra Kocaelispor, 21. kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig'de en son 2008-2009'da mücadele eden Kocaelispor, 16 sezon aradan sonra döndüğü ligde 21'inci kez yer alacak.

Süper Lig'de ilk olarak 1980-1981'de mücadele eden Kocaelispor, 8 sezon üst üste ligde yer aldıktan sonra küme düştü. Daha sonra 1992-1993'te lige dönen yeşil-siyahlı ekip, bu defa aralıksız 11 sezon mücadele ettikten sonra tekrar Süper Lig'e veda etti.

Kocaelispor, 2008-2009'da üçüncü kez yükseldiği Süper Lig'i sezon sonu 17'nci sırada tamamladı ve tekrar küme düştü.

Geçen yıl teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başladığı sezonu İsmet Taşdemir ile bitiren Kocaeli temsilcisi, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak 16 sezon aradan sonra Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 674 karşılaşmaya çıktı

Süper Lig'de daha önce boy gösterdiği 20 sezonda toplam 674 karşılaşmaya çıkan Kocaelispor, 225 galibiyet, 184 beraberlik elde ederken, 265 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda 858 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 934 gol gördü.

Kocaeli temsilcisi Süper Lig'deki en iyi performansını 1992-1993 sezonunda sergiledi. Bu sezonda 17 galibiyet, 8 beraberlikle 59 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, ligi 4'üncü sırada tamamladı.

Kocaelispor'un Süper Lig'i 5'inci sırada tamamladığı 1995-1996 ve 1998-1999 sezonları da diğer başarılı dönemleri arasında yer aldı.

En farklı galibiyet ve yenilgiler

Kocaelispor, Süper Lig serüvenindeki en farklı galibiyetlerini 6'şar farkla Altay ve Aydınspor karşısında elde etti. Yeşil-siyahlılar 1994-1995 sezonunun 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Altay'ı 7-1 mağlup ederken, 1992-1993 sezonunun 8'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Aydınspor'u 6-0 yendi. Bu maçlar Kocaelispor'un Süper Lig'deki en farklı galibiyetleri olarak kayıtlara geçti.

Körfez ekibi ligdeki en ağır yenilgisini ise Beşiktaş karşısında yaşadı. Kocaelispor, 1994-1995 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda oynadığı Beşiktaş maçını 7-1'lik skorla kaybetti. Bu maç Kocaelispor'un Süper Lig'deki en farklı yenilgisi olurken, 6 farkla yenildiği tek karşılaşma oldu.

Kocaelispor'un Süper Lig'de en çok karşılaştığı takımlar

Süper Lig'de yer aldığı 20 sezonda en çok Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'la karşılaşan Kocaelispor, söz konusu takımlarla 40'ar kez mücadele etti.

Kocaeli ekibi, Beşiktaş karşısında yüzde 12,5, Fenerbahçe karşısında yüzde 17,5, Galatasaray karşısında yüzde 15, Trabzonspor karşısında yüzde 22,5, Bursaspor karşısında ise 37,5'lik galibiyet oranlarına sahip.

Bu sezon mücadele edeceği 13 takımla daha önce Süper Lig'de karşılaşan Kocaelispor, Corendon Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa karşısında ise ilk kez sahaya çıkacak.

Yeşil-siyahlı ekibin daha önce Süper Lig'de mücadele ettiği 20 sezonda sergilediği performans şöyle:

SezonGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı/Yediği Gol
2008-2009852147/73
2002-2003642432/66
2001-20021271545/60
2000-200110111356/60
1999-20001171644/58
1998-19991481244/37
1997-19981271546/46
1996-199712121037/35
1995-19961611761/43
1994-19951281457/60
1993-19941461044/45
1992-1993178556/30
1987-19886161644/61
1986-198710111539/50
1985-19861281637/47
1984-198511121130/31
1983-198411101335/32
1982-198310131134/37
1981-198210121036/31
1980-19811181134/32
Toplam225184265858/934

Kaynak: AA

kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'e Dönüyor - Son Dakika

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