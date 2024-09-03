Kocaelispor Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama: 'Türk Futbolu İçin Üzgünüm' - Son Dakika
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Kocaelispor Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama: 'Türk Futbolu İçin Üzgünüm'

Kocaelispor Teknik Direktörü\'nden Maç Sonrası Açıklama: \'Türk Futbolu İçin Üzgünüm\'

Kocaelispor, Trendyol 1. Ligi'nin 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenilmesinin ardından, Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısında Türk futbolu adına üzgün olduğunu belirtti. Sağlam, maçın adil olmadığını ifade ederek, kaybedilen 3 puanın değerlendirilebileceğini ve Kocaeli'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

03.09.2024 01:03
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenildikleri maçın ardından, "Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Trendyol 1. Ligi'n 4. haftasında Kocaelispor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok adil bir maç olmadı. Dolayısıyla işin teknik kısmı ile alakalı çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Türk futbolu adına üzgünüm. Bugün bir maç kaybettik. Çok kısa konuşacağım çünkü uzun konuşursam bundan sonraki süreç sıkıntıya girebilir. Sadece söylemek istediğim şu var. Bugün biz bir 3 puan kaybettik ama bu durumu iyi kullanabilirsek Kocaeli şehri, halkı, taraftarımız bu durumu iyi analiz edip, bundan sonrası ile alakalı birlik beraberlik, kenetlenme, birbirimize destek olma, yardım etme anlamında bir duruş sergileyebilirsek bugün kaybettiğimiz 3 puandan çok daha fazlasını kazanacak bir sinerji ortaya çıkarabiliriz. Bizim geleceğimizi daha böyle kolaylaştıracak değerler üretebiliriz. Bugünü bu şekilde bence değerlendirmek lazım. Onun dışında da futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama: 'Türk Futbolu İçin Üzgünüm' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama: 'Türk Futbolu İçin Üzgünüm' - Son Dakika
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