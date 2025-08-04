Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı futbolcular, Körfez ilçesindeki Körfez Brunga Tesisleri'nde idmana çıktı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular, pas oyununun ardından minyatür kalede dar alanda şut çalıştı.
Kocaelispor, 11 Ağustos'ta Papara Park'ta Trabzonspor'la sezonun ilk maçına çıkacak.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?