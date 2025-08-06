Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

06.08.2025 21:25
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Kocaelispor, Trabzonspor karşısında sezon başlangıcına güçlü bir şekilde hazırlanıyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Selçuk İnan, çok çalıştıklarını ve fiziksel olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

İnan, Trabzonspor'la yapacakları maçta güçlü bir takıma karşı oynayacaklarının farkında olduklarını belirterek, bu mücadeleyi iki güçlü Anadolu takımının derbisi olarak gördüğünü kaydetti.

Kocaelispor camiasının büyük bir camia olduğunu vurgulayan İnan, deplasmanda da kendi sahalarında da taraftarların takımı yalnız bırakmayacağına inandığını dile getirdi.

İnan, dün çift antrenman yaptıklarını bugün de tek antrenman yapacaklarını anlatarak, "Çok iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Artık maç haftasındayız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Trabzon deplasmanı zor bir deplasman ama Allah'ın izniyle altından kalkacağız." diye konuştu.

Geçen hafta Al Wydad Club ile yaptıkları hazırlık maçında zorlu bir rakiple karşı karşıya geldiklerini hatırlatan İnan, "Güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Son maçı da böyle güçlü bir takımla oynamak istedik. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Hoşuma giden çok şey vardı. Tabii eksiklerimizi de görme şansımız oldu. O yüzden bizim için çok güzel bir maçtı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

İnan, sezon başlamadan 3 bölgeye daha transfer yapmaları gerektiğini anlatarak, "Sıkıntılarımız tabii ki var. Harcama limitlerimiz var. Şu anda da çok sıkıntılı bir dönemdeyiz diyebilirim. 3 bölgeye oyuncu ihtiyacımız var ama bu harcama limitlerinden dolayı belki bir tane yapabileceğiz. İnşallah bu sıkıntıyı da giderip geri kalan iki bölgeye de oyuncuları getireceğiz." dedi.

Tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci de verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, devam eden çalışmalarını Trabzonspor maçına göre şekillendirdiklerini kaydetti.

Kocaelispor camiasının bu maçı iple çektiğini belirten Değirmenci, "Trabzon deplasmanı her zaman zordur. Biz de orada elimizden gelen mücadeleyi göstererek sezon başında geçirdiğimiz kampın meyvelerini ilk maçtan alıp güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni transfer olan Polonyalı savunma oyuncusu Mateusz Wieteska ise hedeflerinin çıktıkları her maçı kazanmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda sıkı çalıştıklarını söyledi.

Açıklamaların ardından düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, pas oyununun ardından dar alanda şut çalıştı.

Antrenman esnasında İnan'a taraftarlarca çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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