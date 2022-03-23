Kocaelispor, Ulusal Kulüp Lisans başvurusu için mali denetlemesini yaptırdı - Son Dakika
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Kocaelispor, Ulusal Kulüp Lisans başvurusu için mali denetlemesini yaptırdı

23.03.2022 17:58
Kocaelispor, Ulusal Kulüp Lisans başvurusu için mali denetlemesini yaptırdı

Kocaelispor, 2022-2023 sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları kapsamında futbol ailesine borcu olmadığına dair denetlenmesini tamamladı.

Kocaelispor, 2022-2023 sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları kapsamında futbol ailesine borcu olmadığına dair denetlenmesini tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'un, 2022-2023 sezonunda yapmış olduğu Ulusal Kulüp Lisans başvurusu neticesinde denetlenmesi tamamlandı. Bağımsız denetici mali müşavir tarafından, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında kulübün futbol ailesine borcu olmadığına dair mali kriterler incelendi. 31 Mart tarihine kadar Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'lerde mücadele eden her kulübün uygulaması gereken işlem, Kocaelispor cephesinde tamamlandı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, tüm başvuruların tamamlanmasının ardından inceleme yapacak. - KOCAELİ

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Spor Toto, Futbol, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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