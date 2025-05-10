Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig\'e yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Leo Gaucho ve 89. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

ADINI SÜPER LİG'E YAZDIRDI

Bu sonuçla birlikte puanını 68 yapan Gençlerbirliği, ligi ikinci bitirerek Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, dört yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönmüş oldu. Yeni Malatyaspor ise ligi -21 puanla son sırada tamamladı.

Süper Lig'e yükselenler

Kocaelispor Gençlerbirliği

Play-Off Finalisti

Fatih Karagümrük

Play-Off Eşleşmeleri