Kocaelispor'un Futbolcuları Öğrencileri Sevindirdi - Son Dakika
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Kocaelispor'un Futbolcuları Öğrencileri Sevindirdi

Kocaelispor\'un Futbolcuları Öğrencileri Sevindirdi

Kocaelisporlu futbolcular, Kazım Karabekir Ortaokulu'nda çocuklarla buluşarak sevgi dolu anlar yaşattı.

04.12.2024 18:42
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de ortaokulu ziyaret eden Kocaelispor'un iki oyuncusunu, onlarca çocuk meşalelerle karşıladı. Futbolcuları müzikler eşliğinde okulun girişinde bekleyen minikler sevgi seli oluşturdu.

Kocaelispor sevgisini çocuklara işlemek için zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Tarkan Serbest ve defans oyuncusu Onur Öztonga, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nu ziyaret etti. Kocaelispor forma ve atkıları ile minikler tezahüratlarla oyuncuları okulun girişinde bekledi. Ortaokul öğrencileri tarafından müzik ve meşalelerle karşılanan oyunculara, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcu Tarkan Serbest ve Onur Öztonga öğrencilere hediyeler dağıttı. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren minikler, formalarına imzalar aldı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Kocaelispor'un başarılı orta saha oyuncusu Tarkan Serbest, "Aslında dışarıda gördüğünüz gibi Kocaelispor ailesi o kadar büyük. Bundan önce bir okula daha gittik. Herkesin üzerinde atkısı, forması olması bizi sahada da statta da çok duygulandırıyor. Dışarıdaki çocuklar bizim geleceğimiz. O yüzden burada bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

"Çocuklara Kocaelispor sevgisini küçüklükten aşılıyoruz"

Çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kocaelisporlu futbolcu Onur Öztonga ise, "Buraya gelip çocuklarla buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çocuklara Kocaelispor sevgisini küçüklükten aşılıyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Onları yakından görmek çok güzeldi"

Kazım Karabekir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Aysima Yengül oyuncuları yakından gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Onları yakından görmek çok güzeldi. Kocaelispor'u çok seviyorum. Bana çekilişten atkı çıkmadı ama yine de onları gördüğüm için çok mutluyum" dedi.

Bir diğer 5. sınıf öğrencisi Çınar Gençer, " Futbolcuları görmek çok hoşuma gitti. Onlardan imzayı da kaptım. Kocaelispor'u her hafta izliyorum. Haftaya Kocaelispor Erokspor maçında da tribünde olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor sevdalısı bir öğretmenim"

Kazım Karabekir Orta Okulunda Türkçe öğretmenliği yapan Gürkan Yüksel, organizasyonu düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, " Kocaelispor sevdalısı bir öğretmenim. Çocukların spora olan ilgisini gördüğüm için böyle bir organizasyon yapmak istedik. Beklediğimizden çok daha güzel oldu. Kocaelispor futbolcuları Tarkan ve Onur okulumuza renk kattı. Bizim içinde çok güzel bir gün oldu" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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