Kocaelispor\'un Gol Kralları Buluşuyor

Kocaelispor tarihinde Süper Lig'e yükseldiği 4 sezonda da gol kralı çıkardı. Bu sezon da geleneği koruyan Körfez ekibinde 'gol kralı' olan Güvenç Kurtar, Saffet Sancaklı, Taner Gülleri ve Oğulcan Çağlayan İzmit Sırrıpaşa Konağı'nda bir araya gelecek. Buluşma için heyecanlı olduklarını söyleyen gol krallarından Gülleri, "O günü unutamıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Kocaelispor tarihinde 4. kez Süper Lig'e yükseldi. Daha önce üç yükselmesinde de gol kralını çıkaran Kocaelispor'da gelenek bu sezon da bozulmadı. İlk kez 1979-1980 sezonunda Trendyol Süper Lig'e yükselen Körfez ekibinde Güvenç Kurtar (17 gol) gol kralı olarak tarihe geçti. Yeşil-siyahlı camia Süper Lig'e ikinci kez 1991-1992 sezonunda çıktı. Türk futbolunda fırtına gibi esen, Anadolu takımlarına umut olan Kocaelispor bu kez de Saffet Sancaklı ile gol krallığını (28 gol) rakiplerine kaptırmadı. Avrupa günlerinden ve Türkiye Kupası şampiyonluklarından sonra başlayan çöküş sürecinin ardından 2007-2008 sezonunda bir kez daha Süper Lig yüzü gören Kocaelispor bu kez de Taner Gülleri ile gol krallığı (21 gol) unvanını aldı.

4 şampiyonluk, 4 gol kralı

Bu sezon 35. haftada şampiyonluğunu ilan eden Körfez ekibinde, Oğulcan Çağlayan'ın 'Gol kralı olmak istiyorum' açıklamalarının ardından camia bir kez daha krallığa odaklandı. Oğulcan'ın krallık yaşama isteğinden ziyade camianın geleneğinin sürdürülmesi de gündeme geldi. Oğulcan'ın son maçta attığı 3 gol kendisine gol krallığını (21 gol) getirirken Kocaelispor'a da bir kez daha Süper Lig'e çıkarken gol krallığını koruma unvanı verdi. Kocaeli ekibi, Süper Lig'e yükseldiği 4 sezonda da gol kralını çıkaran kulüp oldu. Kulübe kupanın yanı sıra gol krallığını da yaşatan Güvenç Kurtar, Saffet Sancaklı, Taner Gülleri ve Oğulcan Çağlayan yarın özel bir program için İzmit Sırrıpaşa Konağı'nda bir araya gelecek. Şampiyon gol kralları taraftarla da buluşacak.

"Cengiz Topel'i unutamıyorum"

2007-2008 sezonunun gol kralı Taner Gülleri şampiyon olup Süper Lig'e yükseldikleri o sezonu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Gülleri, "O sezon hiç favori bir takım değildik ama takımda arkadaşlık inanılmazdı. Son 10 hafta inanılmaz bir çıkış yaptık ve sonu şampiyonluk oldu. Çok keyifli bir sezon geçirdik. Olumsuz şeyler de yaşadık ama biz takım olarak hedefe kilitlenmiştik ve sonu güzel oldu" dedi. Unutamadığı anısını da paylaşan Gülleri, "Unutamadığım olay Cengiz Topel Havaalanı'na indik ve şehir turu attık. İnsanların Kocaelispor sevgisinin büyüklüğünü o gün anladım" diye konuştu.

Gol krallığı yarışını da anlatan Taner Gülleri, "Gol krallığı için Cenk İşler ve Coşkun Birdal ile yarıştım. Tabii ki şampiyon takımdan gol kralı çıkması çok önemliydi ama takımımın şampiyonluğu çok daha önemliydi. Sonunda ikisi de oldu. Gol krallığının geldiği maç Altay maçıydı. Hem takımım hem de kendi adıma büyük bir mutluluk yaşadım" sözlerini kaydetti. Gol kralları Güvenç Kurtar, Saffet Sancaklı ve Oğulcan Çağlayan ise taraftarla yarın yeniden buluşacakları için mutlu olduklarını, herkesi beklediklerini ifade etti. - KOCAELİ