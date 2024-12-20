Kocaelispor'un Hedefi Çeyrek Final - Son Dakika
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Kocaelispor'un Hedefi Çeyrek Final

Orhan Dönmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

20.12.2024 17:45
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- Orhan Dönmez: "Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefimiz çeyrek final"

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez:

"Galatasaray çıkmasını arzuladık"

İSTANBUL - Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi kura çektiklerini belirterek, hedeflerinin çeyrek final olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Antalyaspor, Sivassspor ve Kırklarelispor ile eşleşen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da yönetim kurulu üyesi Orhan Dönmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir kura çektiklerine inandığını söyleyen Dönmez, "Hedefimiz çeyrek final. Kocaelispor zaten 'Kupa Beyi'. Daha evvel 1997 yılında Trabzon'u kentimizde 1-0, Trabzon'da 1-1 berabere kalarak kupayı müzemize taşımıştık. Daha sonra 2002 yılında Beşiktaş'ı, Bursa'da 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olduk. Beşiktaş çıktı ama karşılaşmayacağız. Türk futboluna, kentimize hayırlı olsun. Biz, Türkiye Kupası'na lig ile beraber devam edeceğiz. Galatasaray çıkmasını arzuladık. Çünkü Galatasaray ile 1997 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1-1'in uzatmalarında haksız penaltı yenilmiştik" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'deki durumları hakkında da konuşan Orhan Dönmez, "Ligde averajla ikinciyiz. Geçen hafta liderdik. Kocaelispor'un bulunduğu yer, Süper Lig. Çünkü Kocelispor ne semt, ne ilçe takımı. Kocaelispor, Türkiye'de kupaları müzesine götürmüş, Avrupa'da futbol oyanmış bir takım. Allah kısmet ederse bu yılda ilk iki değil, şampiyon olarak, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Buna herkes inanmış durumda" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının sorulması üzerine ise Dönmez, "Hocanın istifasını yeni duydum. Bu konuda herhangi yorum yapmam anlamsız olur. Sanırım başkanımız ve yönetim kurulumuz, bu konuda gerekli açıklamaları yapacaktır" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'un Hedefi Çeyrek Final - Son Dakika

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