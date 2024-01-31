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Kocaelispor'un Kalecisi Gökhan Değirmenci: Güzel Bir Fikstür Var - Son Dakika
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Kocaelispor'un Kalecisi Gökhan Değirmenci: Güzel Bir Fikstür Var

Kocaelispor\'un Kalecisi Gökhan Değirmenci: Güzel Bir Fikstür Var

Kocaelispor'un deneyimli kalecisi Gökhan Değirmenci, takımın performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Değirmenci, güzel bir fikstürleri olduğunu ve ciddiye alıp hakkını sahada verdiklerinde önlerinin daha da açılacağını düşündüğünü belirtti.

31.01.2024 14:08  Güncelleme: 14:20
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Kocaelispor'un deneyimli kalecisi Gökhan Değirmenci, "Ciddiye alırsak, hakkını sahada verirsek güzel bir fikstür var. Güzel de geçersek önümüzün daha da açılacağını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde Adanaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Gökhan Değirmenci antrenman öncesi zirve mücadelesi ve takımın performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kazandık fakat bizim için ders çıkarılacak bir maç oldu"

Altay maçında sonuç odaklı oynadıklarını bu sebeple iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını söyleyen Gökhan Değirmenci, "Kazanmak önemliydi ve kazandık fakat bizim için ders çıkarılacak bir maç oldu. Hava da soğuktu topta fazla gelmeyince ister istemez soğuyorsunuz. Bu maçlar çok zor maçlar, ciddi anlamda ders çıkarılacak bir maçtı. Allah korusun saçma sapan bir gol yersek çıkarması güç oluyor, işinizi daha da zorlaştırıyor. Şükürler olsun öyle bir kaza yaşamdık. Duran topta perdeyi açtık son dakikada Kouakou'nun golüyle de maçı kopardık. Kouakou ile de çok mutlu olduk. Ona da ihtiyacımız var, herkese ihtiyacımız var" dedi.

"Ciddiye alırsak hakkını sahada verirsek güzel bir fikstür var"

Zirve mücadelesini değerlendiren Değirmenci, "Güçlü rakiplerimiz var, biz de güçlüyüz. Önümüzde çok güzel bir fikstür var. Ciddiye alırsak, hakkını sahada verirsek güzel bir fikstür var. Güzel de geçersek önümüzün daha da açılacağını düşünüyorum. Sonra zor maçlarımız gelir. Zor maçları da ilk maçta gördük. Takım zor maçları kolaya çevirebiliyor, daha iyi konsantre olabiliyor. O maçları da güzel geçip Kocaelispor'u hak ettiği yere, Süper Lig'e çıkarmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

"Bize itici güç oldu, rakibe ve hakeme baskı kurdu"

Deneyimli kaleci, sözlerini şöyle noktaladı:

"Eyüp maçını taraftarımızın coşkusu, birlikteliği ve desteği olmasa kazanamazdık. Tabii ki çok iyi mücadele ettik, kazanmak için her şeyi yaptık ama taraftarımızın verdiği o destek bize itici güç oldu, rakibe ve hakeme baskı kurdu. Taraftarın ne kadar önemli olduğunun, ne kadar coşkulu olursa içeriye riayet ettiğini gördük. Adana ve bundan sonraki tüm maçlarda aynı coşkuyu görmek istiyoruz. Bizde onlara ayak uyduruyoruz, işimiz kolaylaşıyor. Adana maçı kolay olmayacak. Altay maçı nasıl zor olduysa bu maç da zor olacak. Bunun bilicinde sahaya çıkarsak işimizi kolaylaştıracağız." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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