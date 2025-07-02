Kocaelispor\'un Yeni Transferi Agyei Heyecanlı

Kocaelispor'un yeni transferi İngiliz forvet Daniel Agyei, Topuk Yaylası kampında yaptığı açıklamada, "Buraya gelmek için sabırsızlandım, heyecanlandım" dedi.

16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen yeşil-siyahlılar, yoğun tempoda antrenmanlarına devam ederken, takıma yeni katılan İngiliz futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei de ilk kez basın mensuplarına konuştu.

"Biraz takımı araştırdım ve gayet etkilendim"

Transfer öncesi kulüp hakkında detaylı bir araştırma yaptığını dile getiren 28 yaşındaki Daniel Agyei, "İlk teklif geldiğinde ben biraz takımı araştırdım ve gayet etkilendim. Daha sonrasında hoca ile de bir videolu görüşme yaptım. Onunla da görüşmelerimiz oldu. Orada da fikirlerimizi paylaştık. Daha sonra buraya gelmek için sabırsızlandım ve heyecanlandım" dedi.

"Forvet olarak iyi olduğumu söyleyebilirim"

Forvette iyi oynadığını ifade eden Daniel Agyei, "İki kanatta da iyi olduğumu söyleyebilirim. Ama daha çok forvet olarak iyi olduğumu söyleyebilirim. Kocaelispor ile ilgili çok tutkulu bir taraftarı var. Onların bu takıma bağlı olduğunu biliyorum. Geçen sene de kulübün çok iyi bir işe imza attığını, çok iyi şeyler başardığını biliyorum. Şampiyon oldular sonuçta ve ben de bu vesile ile buradayım. Süper Lig ile alakalı birden fazla iyi takım olduğunu biliyorum. Süper Lig'i biraz izledim. Yavaş yavaş izlemeye de devam edeceğim. İngiltere ile Türkiye arasındaki farkı şöyle söyleyebilirim. Süper Lig sonuçta ne olursa olsun en üst kademedeki bir lig. Benim geldiğim lig üçüncü lig seviyesinde. Ama orası da rekabetçi bir lig. Bunları söyleyebilirim. Forma numaram henüz belli değil. Büyük ihtimalle 7 numaralı formayı giyeceğim" dedi. - DÜZCE