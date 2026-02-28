Kocaelispor ve Beşiktaş Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Kocaelispor ve Beşiktaş Golsüz Beraberlik
28.02.2026 17:13
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny, Oh

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.

36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
