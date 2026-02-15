Kocaelispor ve Gaziantep FK\'dan Anlamlı Pankartlar

Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde sahada ve tribünlerde anlamlı pankartlar açıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları seremoniye küfüre karşı pankartla çıktı. Pankartta, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" ifadelerine yer verildi. Seremoni sırasında yaklaşık 150 kişilik Gaziantep FK taraftarı ise geçen hafta tribünden düşerek yaşamını yitiren Kocaelispor'un genç taraftarı Harda Kaçmaz'ı unutmadığını göstermek için, "Başınız sağolsun, acının rengi olmaz" yazılı pankart açtı. Kocaelispor tribünleri ise bu hafta 41 yaşına giren teknik direktörleri Selçuk İnan için doğum günü pankartı açtı. - KOCAELİ