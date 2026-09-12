Kocaelispor yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak - Son Dakika
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Kocaelispor yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak - Son Dakika

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