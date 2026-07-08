Kocaelispor, Yüksek Maliyetli Oyuncularla Yolları Ayıracak - Son Dakika
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Kocaelispor, Yüksek Maliyetli Oyuncularla Yolları Ayıracak

Kocaelispor, Yüksek Maliyetli Oyuncularla Yolları Ayıracak
08.07.2026 12:54
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Teknik direktör Selçuk İnan, harcama limitlerini aşmak için bazı oyuncularla vedalaşacaklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, takım harcama limitlerinde yer açabilmek için yüksek maliyetli bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda olduklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlı takımda teknik direktör İnan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2026-2027 sezonu hazırlıklarının iyi geçtiğini belirten Selçuk İnan, "Oyuncuların hepsi istekli. Enerjik geldiler. İnşallah yeni sezon bizim için başarılı geçer. Sezona daha farklı ve güçlü başlamak istiyoruz, hızlı girmek istiyoruz. Giden ve gelen oyuncular oldu. Şartlar elverdikçe bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımlarından biriydik. Doğru bir takım savunması oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yine hedeflerimizden biri bu. Ön tarafta eksikliğimizi gidermek için de çalışıyoruz. Bu sezon daha iyi ve güçlü bir Kocaelispor izlettirmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bunda da başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "Maalesef şartlar çok da istediğimiz oyuncuyu alabilecek uygunlukta değil. Herkes çok emek veriyor. Limitler ve cezalar var. Hepsinin dengesini oluşturmak gerek. Limit açmak için bazı oyuncularla yollarımızı ayırmaya mecbur kalacağız. Transferde görüştüğümüz birçok oyuncu var. Şu an sadece 2003 doğumlu ve üzeri 1 oyuncu alabiliyoruz. 3-4 noktaya transfer yapmamız gerekiyor. Birincisi stoper. Adım adım gidiyoruz. Stratejik düşünüyoruz. Limitlerde de istediğimiz oyuncuyu alabilecek durumda değiliz. Yavaş yavaş her şeyin rayına oturacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Bazı oyuncuların gidişi bizi üzecek"

Takımdan ayrılması beklenen Karol Linetty ve geçen sezon kiralık olarak forma giyen Hrvoje Smolcic ile ilgili de değerlendirmede bulunan Selçuk İnan, şu görüşleri paylaştı:

"Limit açmak zorundayız. Takımı da biraz gençleştiriyoruz. Yüksek maliyetli birkaç oyuncuyla yollarımızı ayırarak limit açmak istiyoruz. Karol da bunlardan biri. Onunla da konuşuldu. Böyle bir karar aldık. Buna benzer kararlar almaya devam edebiliriz. Smolcic ile birçok defa görüştük. Onunla iyi bir ilişkim var. Gelmesinde de çok çaba sarf ettim. O da karşılığını verdi. Bazı oyuncuların gidişi bizi üzecek. Görüşmelerimiz oldu. Şu an başka takımda. Elimizden geleni yaptık. Finansal açıdan bizi ne kadar zorlayacağına baktık. Böyle sonuçlandı. Kendisine başarılar diliyorum."

"Belki fazla baskı uyguladık"

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'na ilişkin soruları da yanıtlayan İnan, şunları kaydetti:

"Beklentilerim vardı. Birçok oyuncuyu çok iyi tanıyorum. Ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Hedefleri koyarken oyuncuların psikolojik durumunu da göz önüne almak gerekiyor. Belki fazla baskı uyguladık. Oyuncularla konuştuğumda çok üzgünler. Karşılığını verememek çok üzücü. Maalesef başaramadık. Bitti. Keşke daha fazla ilerleyebilseydik. Önümüzde UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası var. Onlara destek vermek lazım."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Kocaelispor, Selçuk İnan, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Yüksek Maliyetli Oyuncularla Yolları Ayıracak - Son Dakika

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