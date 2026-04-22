Kocaelispor Zorlu Maçın Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, zorlu bir karşılaşma bekliyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda tedavilerine devam edilenJovanovic, Petkovic, Muharrem Cinan ve Balogh, antrenmanda yer almadı.

İdmandann önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın, Gençlerbirliği adına "final maçı niteliğinde" geçeceğini söyledi.

İnan, son maçlarda karşılaştıkları rakiplerin hepsinin zorlu olduğuna değinerek, "Ya şampiyonluğa oynayan takımlar ya UEFA Kupası'nı hedefleyen ya da küme düşmemeye oynayan takımlar oluyor. Biz her maçı kazanmak için ne olursa olsun sahada mücadele göstermek istiyoruz. Çok zor maç olacak." dedi.

Gençlerbirliği takımını analiz ettikten sonra bir kadro tercihi oluşturacaklarını aktaran İnan, "Dört maçımız kaldı. 4 maçta alabildiğimiz kadar puanlar almak istiyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımları bir yerde tutarsak, belki de ligin en renkli takımı olduk. Konuşulan, sevilen, desteklenen ne derseniz deyin, taraftarıyla, camiasıyla bir takım olduk. Bu kadar uzun yıllardan sonra lige çıkmak ve bunu bu şekilde insanlara göstermek başlı başına bence çok önemli bir olaydı. Amacımız kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak ve en azından bu sene göstermiş olduğumuz performansın üstüne çıkarak önümüzdeki yıllarda hedef yakalamak. Bunun için de çalışıp uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Gençlerbirliği'nin son 8 haftada yalnızca 1 gol atabilmesinin oyun planlarını etkileyip etkilemeyeceğini sorusunu İnan, "Gençlerbirliği özellikle ön tarafta çok önemli oyunculara sahip bir takım. Bazı periyotları düşük geçirmek bundan sonrası için de aynı şey olacağı anlamına gelmiyor. Onlara gol attırmamak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Haidara: "Böyle takımlara karşı oynamak zor"

Yeşil-siyahlı ekibin savunma oyuncusu Massadio Haidara, son 3 maçta iyi futbol oynadıklarını ve bundan keyif aldıklarını söyledi.

Sezon sonuna kadar iyi performanslarını devam ettirmek istediklerini aktaran Haidara, "Zor maç olacağını düşünüyorum. Düşmemek için mücadele ediyorlar. Böyle takımlara karşı oynamak zor. Biz de matematiksel olarak her şeyi güvene almış değiliz. Bu maça iyi hazırlanarak 3 puan için çabalayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:32:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.