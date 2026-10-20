Kocaelisporlu Maglica, Alanyaspor deplasmanında galibiyet istediklerini söyledi - Son Dakika
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Kocaelisporlu Maglica, Alanyaspor deplasmanında galibiyet istediklerini söyledi

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Kocaelisporlu savunma oyuncusu Matej Maglica, 23 Ekim Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynanacak maçtan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Maglica, hocanın planlarına güvendiklerini ve defansta takım için iyi performans sergileyeceği sözünü verdi.

Kocaelispor'un savunma oyuncusu Matej Maglica, Corendon Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Hocamızın planlarına inanıyoruz, oyun planına güveniyoruz. Bu doğrultuda buradan galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Elimizden geleni yapacağımızın sözünü verebilirim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Matej Maglica, Göztepe maçındaki performansını değerlendirerek, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. İyiydim, iyi durumdaydım. Yedek kulübesindeydim ve maça girmeye hazırdım. Hocamız da bunu 10 dakika olarak değerlendirdi. Maçın zor olacağını biliyorduk. Hocamız bize bunu söylemişti ve buna göre çalışmalarımızı yapmıştık. Açıkçası olağan bir maç değildi çünkü çok fazla uzun top kullanıyorlardı. Zor bir maçtı ama tabii ki devam edeceğiz. Daha iyi olacağız, dersler çıkarıp devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Defansta iyi bir performans sergileyeceğimin sözünü verebilirim"

Corendon Alanyaspor karşılaşmasının da zorlu geçeceğini belirten Maglica, "Türkiye'deki tüm takımların zorlu rakipler olduğunu biliyorum. Hepsine saygı duyuyoruz. Yine zorlu bir mücadele olacak. Hocamızın planlarına inanıyoruz, oyun planına güveniyoruz. Bu doğrultuda buradan galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Gol sözü önceden maalesef verilemiyor, biliyorsunuz. Ama şunun sözünü verebilirim. Ben stoperim, defansta ve takım için elimden geleni yapacağım. Takım arkadaşlarımla birlikte defansta iyi bir performans sergileyeceğimin sözünü verebilirim. Ofansif anlamda gol atmak da bu işin ekstrası olur. Ama elimizden geleni yapacağımızın sözünü verebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
AlanyasporSporSon Dakika

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