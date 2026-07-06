Kocaköyspor, Süper Amatör'e Yükseldi - Son Dakika
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Kocaköyspor, Süper Amatör'e Yükseldi

Kocaköyspor, Süper Amatör\'e Yükseldi
06.07.2026 11:17
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Kocaköyspor, 26 maçta 26 galibiyet alarak Diyarbakır 1. Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Kocaköyspor, Diyarbakır 1. Amatör Lig'de 23. haftanın ardından sahasında kupasını alıp Süper Amatör Lig'e çıkmayı garantilemişti. Deplasmanda Gazilerspor'u 6-2 yenen Kocaköyspor, rakiplerine 1 puan dahi vermeden sezonu 26'da 26 yaparak tamamladı.

Yenişehir Stadında Gazilerspor ile karşılaşan Kocaköyspor, maçı 6-2 kazandı. Rakiplerine puan vermeden, sezonu 26'da 26 yaparak tamamlayan Kocaköspor, ligde 23. maçında evinde Öz Hevselspor'u 8-2 yenerek kupasını kaldırmıştı.

Kocaköyspor Kulübü Başkanı Mehmet Necat Yiğit, Amatör Lig'in bittiğini, 26 maç yaptıklarını ve 26 galibiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerine hiç puan kaptırmadıklarını vurgulayan Yiğit, "Beraberliğimiz de yok. Bu anlamda başta teknik direktörüme, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bu başarı inşallah Süper Amatör'de de aynı kararlılıkla sürer. Hem Recep Pervane hocama çok güveniyorum, hem de sporcularıma güveniyorum. Hedefimiz BAL olacak" dedi.

Teknik Direktör Recep Pervane ise Gazilerspor ile oynadıklarını, sezonun son maçını 6-2 aldıklarını ifade etti. Futbolcularına sezon boyunca gösterdikleri performans ve özveri için çok çok teşekkür ettiğini aktaran Pervane, "Oyuncularım, hiçbir beklenti içinde olmadan bu takıma hizmet ettiler. Hepsi Kocaköy'lü olduğu için hiçbir maddi maddi beklenti beklemeden takıma destek çıktılar. Bu başarının en büyük mimarı oyuncularımdır. Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 26 maçın 26'sını aldık. 140 gol attık, 18 gol yedik. Süper Amatör'e çıktık, 8 yıl Süper Amatör'deydik. Geçen sene düştük, bu sene yine yükseldik. Süper Amatör'de de hedefimiz BAL" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaköyspor, Süper Amatör'e Yükseldi - Son Dakika

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