Koçarlı Adnan Menderes Spor, Yeni Sezona Şampiyonluk Hedefiyle Başlıyor

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Geçen sezon kötü bir sezon geçirip Süper Amatör Lig'den düşen Koçarlı Adnan Menderes Spor Kulübü, yeni sezonda mücadele edeceği Birinci Amatör Küme 4. Grup'ta yeni bir sezona hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Kulüp başkanı Nihat Engin, bu sezon takımın başına eski futbolcu Serdar Ünal Özboyacı'yı getirdiklerini ve sıfırdan bir kadro oluşturduklarını duyurdu. Engin, bu süreçte 13 transfer gerçekleştirdiklerini belirtti ve grubun normal olduğunu ifade ederek, "Bu grupta kendimizi favori görüyoruz. Hedefimiz namağlup şampiyon olmak" dedi. Geçen sezon, talihsiz bir şekilde Süper Amatör Lig'den düşen Koçarlı Adnan Menderes Spor, bu sezon şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak. Başkan Engin, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Aslanlar gibi çıkıp şampiyonluk kupasını sezon sonunda kaldıracağız" diyerek, takımlarının bu sezon başarılı olacağına olan inancını dile getirdi.

Takım kaptanı Cenk Okucular ise iyi bir takım olduklarını ve sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inandıklarını söyledi.

Koçarlı Adnan Menderes Spor'un gruptaki rakipleri arasında Yeniköyspor, Acarlarspor, Koçarlı Belediyespor, Yazıderespor, Moralıspor ve Aydın DSİ Spor bulunuyor. Lig, 5- 6 Ekim'de başlayacak ve ilk hafta büyük bir heyecanla Koçarlı derbisi yaşanacak. Koçarlı Adnan Menderes Spor, ilk maçında Koçarlı Vali Şenol Engin Stadyumu'nda Koçarlı Belediyespor ile karşılaşacak.

Hedef Süper Amatör Lig

Yeni sezonda, Koçarlı Adnan Menderes Spor'un hedefi, şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselmek. Sezon sonunda şampiyon olan takım, doğrudan Süper Amatör Lig'e terfi edecekken, son sırada bitiren takım ise 2. Amatör Küme'ye düşecek. Bu hedef doğrultusunda, Koçarlı Adnan Menderes Spor'un performansı meraklabekleniyor. - AYDIN