Koçarlı Belediyespor 10'da 10 yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Koçarlı Belediyespor 10'da 10 yaptı

Koçarlı Belediyespor 10\'da 10 yaptı
03.01.2026 18:14  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta mücadele eden Koçarlı Belediyespor, Aydın DSİ'yi 3-1 yenerek 10. galibiyetini aldı. Takımın şampiyonluk hedefi sürerken, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı maçta yer alarak destek verdi.

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta mücadelesini sürdüren Koçarlı Belediyespor, rakibi Aydın DSİ'yi 3-1 mağlup ederek 10'da 10 yaptı.

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta bugün Koçarlı Belediyespor ile Aydın DSİ karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı karşılaşmada, Koçarlı Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazandı. Şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdüren ekip, 10'da 10 yaparak iddiasını sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde Koçarlı Belediyespor'a destek için seferlik başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise tribünde yerini alarak takıma destek oldu. Mücadelenin sonunda futbolcuları tebrik eden Başkan Arıcı, açıklamasında "10'da 10 galibiyetle şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Takımımıza destek için tribündeydik, Koçarlı Belediyespor ile Aydın DSİ arasında oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldık. Futbolcularımızı ve teknik ekibimize tebrik eder başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Arıcı, Koçarlı, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koçarlı Belediyespor 10'da 10 yaptı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:45:41. #7.11#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediyespor 10'da 10 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.