Koçarlı Belediyespor 10\'da 10 yaptı

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta mücadelesini sürdüren Koçarlı Belediyespor, rakibi Aydın DSİ'yi 3-1 mağlup ederek 10'da 10 yaptı.

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta bugün Koçarlı Belediyespor ile Aydın DSİ karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı karşılaşmada, Koçarlı Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazandı. Şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdüren ekip, 10'da 10 yaparak iddiasını sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde Koçarlı Belediyespor'a destek için seferlik başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise tribünde yerini alarak takıma destek oldu. Mücadelenin sonunda futbolcuları tebrik eden Başkan Arıcı, açıklamasında "10'da 10 galibiyetle şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Takımımıza destek için tribündeydik, Koçarlı Belediyespor ile Aydın DSİ arasında oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldık. Futbolcularımızı ve teknik ekibimize tebrik eder başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN