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Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı 2. Kez Aydın İl Şampiyonu - Son Dakika
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Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı 2. Kez Aydın İl Şampiyonu

Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, Aydın Genç Erkekler Voleybol Ligi'nde 2. kez şampiyon olarak kupalarını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın elinden aldı. Başkan Kaplan, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı 2. Kez Aydın İl Şampiyonu
05.01.2024 - 09:06,
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Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsleyerek 2. defa voleybolun Aydın il şampiyonu olurken, kupalarını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın elinden aldı.

Aydın Genç Erkekler Voleybol Ligi müsabakaları Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonu'nda tamamlandı. Müsabakaların ardından rakiplerini geride bırakmayı başaran Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsleyerek 2. defa voleybolun Aydın il şampiyonu oldu. Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanan şampiyon voleybolcular kupalarını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın elinden aldı.

Maç sonrası il şampiyonu voleybolcuları tek tek tebrik ederek kupalarını veren Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İki yıl üst üste şampiyonluğu elden bırakmayarak başarılara imza atan, kupa almaya hak kazanan sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarının ileride alınacak daha büyük başarıların kapılarını açmak için anahtar görevi göreceğine şüphem yok" dedi.

Sporcuların başarıları ile kendilerini gururlandırdığını da ifade eden Başkan Kaplan, "İl şampiyonu olan ve Aydın ilimizi bölgesel ligde temsil edecek olan Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol takımımızın başarısını takip eden Koçarlı Belediyespor Küçük Erkekler Voleybol Takımımız ise bu yıl kurulmasına rağmen kendi Ligi'nde 2. oldular. Bütün sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kupalarını ve madalyalarını Başkan Kaplan'ın elinden alan Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol takımı sporcuları ve Antrenörleri İsmail Birgi ise Başkan Kaplan'a Koçarlı'nın adını duyurmak ve yeni başarılar elde etme sözü verdiler. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı 2. Kez Aydın İl Şampiyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koçarlı Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı 2. Kez Aydın İl Şampiyonu - Son Dakika
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