Kocasinan Belediyesi İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocasinan Belediyesi İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen 'İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası'nın ödül töreni yapıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, minik sporculara ödüllerini verirken, yaptıkları çalışmaların çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

30.05.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlediği 'İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren minik sporculara ödüllerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ile onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Veysi Arslan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar; "Satrançta kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla bir tesisimizi satranca ayırdık. Diğer yandan da zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu bildiğimiz için geçen yılın başında hayata geçirdiğimiz 'Kocasinan IQ' merkeziyle ise evlatlarımızın daha iyi bir şekilde problem çözebilme, düşünme aktivelerinin geliştirilmesi, hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele edebilme, yeteneklerinin artırılması gibi zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Satranç oynayan çocukların aileleri ise Kocasinan Belediyesi'nin çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası, ödül töreniyle son buldu. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B kategori 6-7 yaş, A Kategori 8-9 yaş olmak üzere 2 kategori yer aldı.

Turnuva, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Türkiye, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan Belediyesi İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:21:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement