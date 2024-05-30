Kocasinan Belediyesi İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Spor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlediği 'İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren minik sporculara ödüllerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ile onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Veysi Arslan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar; "Satrançta kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla bir tesisimizi satranca ayırdık. Diğer yandan da zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu bildiğimiz için geçen yılın başında hayata geçirdiğimiz 'Kocasinan IQ' merkeziyle ise evlatlarımızın daha iyi bir şekilde problem çözebilme, düşünme aktivelerinin geliştirilmesi, hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele edebilme, yeteneklerinin artırılması gibi zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Satranç oynayan çocukların aileleri ise Kocasinan Belediyesi'nin çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası, ödül töreniyle son buldu. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B kategori 6-7 yaş, A Kategori 8-9 yaş olmak üzere 2 kategori yer aldı.

Turnuva, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile program sona erdi. - KAYSERİ