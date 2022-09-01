Kocasinan'da yaz spor kursları, dolu dolu geçti - Son Dakika
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Kocasinan'da yaz spor kursları, dolu dolu geçti

01.09.2022 12:26
Kocasinan'da yaz spor kursları, dolu dolu geçti

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün yaz spor kurslarından yaklaşık 4 bin öğrenci faydalandı.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün yaz spor kurslarından yaklaşık 4 bin öğrenci faydalandı. Yaz spor kurslarına çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir" dedi.

İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve gençler için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaz kurslarımızda 7'den 70'e herkes farklı branşlarda sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle çocuklarımız, açtığımız kurslarımızda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Hemşerilerimize ise daha iyi hizmetler sunarak, spor yapma imkanı sunuyoruz. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tesisler meyvelerini veriyor. Mahallelerimizde yaptığımız 55'e yakın açık spor tesisimizde sportif faaliyetleri başarıyla yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerimiz hemşerilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Yaklaşık 4 bine yakın hemşerimize spor eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi
Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan'da yaz spor kursları, dolu dolu geçti - Son Dakika

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