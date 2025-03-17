Kocasinan Şimşekspor\'dan Farklı Zafer

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 4. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, rakibi Özvatanspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Esat Sabuncu, Ahmet İnci, Alihan Çirkin
Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Berat Topal, Emre Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Hüseyin Barış Temizyürek, izzet Karagül, Bulut Akbaş, Batuhan Kaya, Mehmet Tatlı
Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir, Sedat Sönmez, Halil Yönlü (dk. 49 Mücahit Mehmet), Talha Çoban, Murat Kıraç (dk. 65 Mustafa Büyükçekiç), İsmail Erdi Halis, Hüseyin Can Uçar, Mehmet Dinç (dk. 73 Şahin Çavuş), Mevlüt Metin, Ramazan Durdu
Goller: İzzet Karagül Dk. 3), Bulut Akbaş (Dk. 10), Batuhan Kaya (Dk. 41), Hüseyin Barış Temizyürek (Dk. 89) (Kocasinan Şimşekspor), Ramazan Durdu (Dk. 78) (Özvatanspor) - KAYSERİ
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