Kocasinan Şimşekspor, Hekimhan FSK'yı deplasmanda 2-0 yenip sezona 3 puanla başladı - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, Hekimhan FSK'yı deplasmanda 2-0 yenip sezona 3 puanla başladı

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Kocasinan Şimşekspor, Hekimhan FSK\'yı deplasmanda 2-0 yenip sezona 3 puanla başladı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup ilk haftasında Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Hekimhan Futbol Spor Kulübünü 2-0 mağlup etti. Sarı-siyahlı takım bu sonuçla sezona 3 puanla başlarken golleri Selahattin Enes Kılıç ile Eray Akyol attı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3.Grupta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor ligin 1.haftasında deplasmanda Hekimhan Futbol Spor Kulübünü 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-siyahlı takımı 3 puanı getiren golleri Selahattin Enes Kılıç ve Eray Akyol kaydetti.

Stat: Yeşiltepe 1 Nolu Saha

Hakemler: Fatih Dağ, Hasan Kaymaz, Hasan Aslan

Hekimhan FSK: Yusuf Aslanargun, Mehmet Enes Akduman, Muhammed Enes Yakşi, Can Kılıç, Mustafa Yıldız, Mehmet Biricik, Ahmet Bezen, Semih Ersin Ünal, Miraç Ölmez, Burkay Ahmet Yazıcı, Muhammed Mustafa Şeker

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Barış Emirhan Doğan, Recep Daylak, Eray Akyol, Umut Türk, Hüseyin Barış Temizyürek, Sabri Çakır, (Selahattin Enes Kılıç dk.60), Göktuğ Yayla, Muhammed Emin Bakan, Muhammet Yılmaz Gören, (Eray Akyol dk.46), Mertcan Babayiğit

Goller: Selahattin Enes Kılıç (dk.82), Eray Akyol (dk.86) (Kocasinan Şimşekspor)

Kaynak: İHA
Enes KılıçKocasinanFutbolSporSon Dakika

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