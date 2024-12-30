Kocasinan Şimşekspor, Olaylı Maçta Tomarza Belediyespor'u 4-2 Yendi - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, Olaylı Maçta Tomarza Belediyespor'u 4-2 Yendi

Kocasinan Şimşekspor, Olaylı Maçta Tomarza Belediyespor\'u 4-2 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor ile Tomarza Belediyespor arasında oynanan 9. hafta maçında, 6 gol atılırken, 5 kırmızı kart çıktı. Kocasinan Şimşekspor, maçı 4-2'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

30.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:17
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 9. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Tomarza Belediyespor karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçta kazanan 4-2'lik sonuçla Kocasinan Şimşekspor oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Buse Özgül, Okan Kalmak

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Mehmet Ali İmren, Mertcan Babayiğit, Murat Uyanık, Fatih Atik, Bulut Akbaş, Mehmet Tek, Cengiz Eşme (Enes Binici dk.46), Hüseyin Barış Temizyürek (Arda Burak Avcı dk.46), Mecit Kaan Ateş

Tomarza Belediyespor: Deniz, Mert Celayir, Şükrü Pekel, İsa Eren Karabağ (Mehmet Helvacı dk.50), Fatih Akbudak (Burak Akbudak dk.77), Hakan Gazioğlu, Ahmet Can Öztürk, Aykut Yıldı, Enes Karabulut, Oğuz Menekşe (Erol Hayta dk.87), Sabri Uzun

Goller: Mecit Kaan Ateş (dk.44, dk.45 ve dk. 90+4 pen), Mehmet Tek (dk.60) (Kocasinan Şimşekspor), Ahmet Can Öztürk (dk.30), Hakan Gazioğlu (dk.64 pen) (Tomarza Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: Ali Özkan (devre arası), Mehmet Ali İmren (dk. 65) (Kocasinan Şimşekspor), Mert Celayir (devre arası) Selçuk Yılmaz (devre arası), Sabri Uzun (dk. 90+3) (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocasinan Şimşekspor, Olaylı Maçta Tomarza Belediyespor'u 4-2 Yendi - Son Dakika

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