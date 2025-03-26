Kocasinan Şimşekspor Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocasinan Şimşekspor Şampiyon!

Kocasinan Şimşekspor Şampiyon!

5. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, Esen Metal SK'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu garantiledi.

26.03.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçında Kayseri Esen Metal SK ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan taraf Kocasinan Şimşekspor oldu ve sarı-siyahlı takım Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olmayı garantiledi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Mustafa Öztürk

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Ömercan Korkmaz, Hasan Gökberk Seçme, (Abdulsamet Şimşek dk.70), Turgay Aydoğan, Yaşar Berk, Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç, Selim Yağmur dk.77), Osman Şentürk, Dursun Erdem Yıldız, Emin Burak Dursun dk.84), Hakan Bahran, Süleyman Yasa

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Berat Topal, Tunahan Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Barış Temizyürek, İzzet Karagül, (Mecit Kaan Ateş 77), Bulut Akbaş, (Ömer Faruk Karadoğan dk.89), Batuhan Kaya, Mehmet Tatlı, (Cengiz Eşme dk.87)

Goller: Süleyman Yasa (dk.22) (Kayseri Esen Metal SK), Hüseyin Barış Temizyürek (dk.1), İzzet Karagül (dk.59) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kart: Cengiz Eşme (dk.90+4) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan Şimşekspor Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:17:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Şimşekspor Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement