Spor

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup: Kocasinan Şimşek Siverek Belediye: 0-1

15.02.2026 11:50  Güncelleme: 11:51
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Kocasinan Şimşekspor, kendi evinde Siverek Belediyespor'a 1-0 yenilerek puanını 20'de bıraktı. Siverek takımı ise namağlup olarak puanını 40'a çıkardı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan 16. hafta maçında kendi evinde Siverek Belediyespor'u konuk eden Kocasinan Şimşekspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Siverek Belediyespor bu skorla yoluna namağlup devam ederken, puanını 40'a çıkardı. Ev sahibi Kocasinan Şimşekspor ise 20 puanda kaldı.

Stat: Sümer 1 Nolu

Hakemler: Ömer Kısaoğlu, Yakup Yıldız, Enes Demirel

Kocasinan Şimşekspor: Hasan Göksu, Erkan Kapar (Sinan Özkan Dk. 88), Talha Özyürek, Mert Dinç, Mertcan Babayiğit, Hanifi Enes Doğan (Arda Özocak Dk. 88), Eray Akyol (Emir Gökbaş Dk. 81), Ömer Turan Görgüç (Serhat Bozok Dk. 70), Hüseyin Barış Temizyürek, Umut Türk, Eren Torbalı

Siverek Belediyespor: Ebubekir Elihoş, Emre Kutlu (Ahmet Ormanoğlu Dk 46), Serdar Şahin, Efşan Geçgin, Hamza Alkan, Ferhat Çoban, Hasan Yusuf Çetiner (Salih Kazan Dk. 78), Yunus Emre Mest, Nihat Kaynar (Muhammed Furkan Demir Dk. 62), Sefa Turan, Furkan Yiğit (İzlem Anıl Balakkız Dk. 61)

Gol: Yunus Emre Mest (Dk. 55) (Siverek Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ömer Turan Görgüç (Kocasinan Şimşek), Nihat Kaynar, İzlem Anıl Balakkız, Ferhat Çoban, Salih Kazan (SiverekBelediye) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

