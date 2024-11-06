Kocasinan Yemlihaspor 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Kocasinan Yemlihaspor 5. Galibiyetini Aldı

Kocasinan Yemlihaspor 5. Galibiyetini Aldı

Kocasinan Yemlihaspor, İncesu Gençlikspor'u 2-1 yenerek ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

06.11.2024 12:15
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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, ligde oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyet alarak ayrıldı ve puanını 15'e yükseltti.

Deplasmanda oynadığı İncesu Gençlikspor karşılaşmasını 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Kocasinan Yemlihaspor, Teknik Direktör Fehmi Börekci yönetiminde yoluna puan kaybı yaşamadan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Kocasinan Yemlihaspor'da Teknik Patron Börekci'nin planı tutuyor.

Maç maç ilerlediğini belirten Kocasinan Yemlihaspor Teknik Direktörü Fehmi Börekci, "Oynayacağımız rakibimiz hakkında geniş bir analiz yapıyoruz ve bu analize göre oyun planımızı hazırlıyoruz. Rakibimizin oynadığı son maçı mutlaka izliyoruz. Her maçı ayrı değerlendiriyoruz. Hedefimiz Süper Amatör Küme'ye yükselmek ve bunu başarmak için çok çaba harcıyoruz" dedi.

Bu hafta grupta 3. sırada yer alan Ömürspor ile karşılaşacak olan Kocasinan Yemlihaspor, bu karşılaşmayı kazanarak ligdeki 6. galibiyetini de almak istiyor. Yemliha'da bu zor maç öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocasinan Yemlihaspor 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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