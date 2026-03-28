Kökbörü Oyunları Erciyes 2026 Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kökbörü Oyunları Erciyes 2026 Düzenlendi

Kökbörü Oyunları Erciyes 2026 Düzenlendi
28.03.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen Kökbörü Oyunları'nda Ulupamir, Selçuklu'yu 6-3 yendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen "Kökbörü Oyunları Erciyes 2026" gerçekleştirildi.

Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda düzenlenen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların heyecanla izlediği karşılaşmada, Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ile Selçuklu Geleneksel Spor Kulübü sporcuları kıyasıya mücadele etti.

Karlı zeminde oynanan karşılaşmayı, 6-3 Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü kazandı.

Vali Gökmen Çiçek, buradaki konuşmasında, bütün tarih kayıtlarına bakıldığında, ecdadın bozkırlarda kökbörüyle zafer kutladığını ve eğlencelerini bu sporla yaptığını söyledi.

Burada yapılan organizasyonla kadim geleneklere saygılarını ifade ettiklerini belirten Çiçek, "Bu organizasyonun yapılmasında öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten Erciyes'te Büyükşehir Belediyemiz harikalar yaptı. Milyonlarca insan Erciyes'e akın etti. Tüm Türkiye Erciyes'i konuştu." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kadim Türk kültürünün önemli bir mirası olan kökbörünün Erciyes'in eşsiz atmosferinde yeniden hayat bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen atlı sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda güç, denge, hız ve takım uyumunun ön plana çıktığını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes bu sene önemli bir dönem yaşadı. 3 milyonun üzerinde ziyaretçisiyle kayak merkezimiz kış sezonunu beklentimizin üzerinde cevap verdi ve yüzümüz güldü. Yeni yapacağımız yatırımlarla Erciyes Kayak Merkezi'nde sadece kış sporlarına özgü değil, değişik etkinliklere hem fırsat vermek hem de yıl boyunca buranın açık kalmasını sağlayacak etkinlikler yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Ali Peksemerci de kökbörü hakkında bilgi vererek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kayseri, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kökbörü Oyunları Erciyes 2026 Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:56:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kökbörü Oyunları Erciyes 2026 Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.