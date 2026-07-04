Kolombiya, Gana\'yı Yenerek Son 16\'ya Yükseldi

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Kolombiya, Gana'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Kolombiya ile Gana Kansas Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği maça etkili başlayan Kolombiya, 14'üncü dakikada Jhon Arias'ın golüyle öne geçti ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Kolombiya, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Öte yandan Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez, Gana'da ise RAMS Başakşehirli Jerome Opoku, 90 dakika forma giydi. Kolombiya son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü İsviçre ile mücadele karşı karşıya gelecek.