Şampiyonada 3 bin metre su engellide 10: 55.87 ile genel sıralamada 18. olan Pelinsu Şahin, finale yükselemedi.

Şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu yarıştı. Kadınlar gülle atmada mücadele eden geçen yılın dünya ikincisi Pınar Akyol , 15.77'lik derecesiyle serisinde ikinci oldu ve finale kaldı.

Kaynak: AA

Pınar Akyol, Kolombiya, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kolombiya'da başladı - Son Dakika

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