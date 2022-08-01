Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kolombiya'da başladı - Son Dakika
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Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kolombiya'da başladı

01.08.2022 21:54
Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kolombiya'da başladı

Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı.

Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı.

Şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu yarıştı. Kadınlar gülle atmada mücadele eden geçen yılın dünya ikincisi Pınar Akyol, 15.77'lik derecesiyle serisinde ikinci oldu ve finale kaldı.

Organizasyonda kadınlar 800 metre seçmelerinde yarışan ve serisinde 2.05.37 ile ikinci sırayı alan Dilek Koçak, yarı finale yükseldi.

Şampiyonada 3 bin metre su engellide 10: 55.87 ile genel sıralamada 18. olan Pelinsu Şahin, finale yükselemedi.

Türkiye'nin 10 atletle katıldığı şampiyona, 6 Ağustos'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

Pınar Akyol, Kolombiya, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kolombiya'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kolombiya'da başladı - Son Dakika
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