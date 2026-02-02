Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde tribünlere yönelik dikkat çeken bir organizasyona imza attı.
Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlar için tribünlere sarı bereler yerleştirdi. Daha önce yağmurluk dağıtımıyla gündeme gelen Fenerbahçe, bu kez soğuk hava şartları nedeniyle berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.
Yapılan bu jest, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kulübün deplasman tribünlerine yönelik bu adımı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
