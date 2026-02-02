Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha - Son Dakika
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
02.02.2026 15:19
Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde tribünlere yönelik bir organizasyon düzenledi. Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlarına sarı bereler dağıttı. Bu hareket, Fenerbahçe taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce de yağmurluk dağıtımıyla adından söz ettiren kulüp, soğuk hava şartları nedeniyle bu kez berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde tribünlere yönelik dikkat çeken bir organizasyona imza attı.

SARI-LACİVERTLİ TRİBÜNLERE SARI BERE

Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlar için tribünlere sarı bereler yerleştirdi. Daha önce yağmurluk dağıtımıyla gündeme gelen Fenerbahçe, bu kez soğuk hava şartları nedeniyle berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

TARAFTARDAN OLUMLU TEPKİ

Yapılan bu jest, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kulübün deplasman tribünlerine yönelik bu adımı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    büyük takımın farkı büyüklük böyledir tebrikler fenerbahçem 146 44 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    HAHAHA adamları böyle mutlu ediyorlar.bide mont verse bedava ne olacak kimbilir.50 sene şampiyon olamasın yeterki mont versin demi la 24 86
    M G M G:
    en azından Poşet vermiyorlar.Poşetsaraylı uğur aksakallı siz kendinize bakın bu arada sizin yağmurluklarınız Bim e gelmiş haberin olsun 27 4
  • Erkan demir Erkan demir:
    Başarısızlığı bir şekilde unutulması lazım. 46 94 Yanıtla
    Adem Ozeren Adem Ozeren:
    Nasıl da çatlıyon için içini yiyo dimi 73 21
    Erkan demir Erkan demir:
    İçım icımi yemiyor neden yesinki bir bere icin mi ama siz muhtaçsiniz bu bereye çünkü basari yok mutlu olmaniz lazim. 8 26
    yol yolcu yol yolcu :
    başarısız dediğin takım birinci ligin namağlup takımıdır ve puan cetvelindede 2nci sıradadır.insan böyle bir cümle kurrarken biraz utanır. 16 3
    Erkan demir Erkan demir:
    Kendi agzinla demişsin 2. siradayiz diye 15 senedir ikinci siaradasin insan utanir bunu başari olatak göatermeyi. 0 0
  • tuncay sak tuncay sak:
    burası kocaeli Fenerbahçe hazır ol bu akşama 32 60 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    başarısızlığı ört bas etmek için sportif faaliyet dışındaki avutma tekniği 20 44 Yanıtla
  • Baran Sert Baran Sert:
    yediremeyen gsliler toplanır şimdi dedim gelmeye başlamışlar :))) 28 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
