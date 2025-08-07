Kombine Bilet Fiyatları Düştü! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kombine Bilet Fiyatları Düştü!

07.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 455 bin lira ile Süper Lig'de en pahalı kombineyi sunuyor. Diğer takımlar daha uygun fiyatlarla satışta.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken, Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüp, maraton Alt ve Fenerium alt kombinelerini 86 bin 800 lira ile 455 bin lira arasında belirlerken, ayrı tribünlerin üst kat biletlerinin ise 33 bin lira ile 64 bin 400 arasında olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 35 bin lira karşılığında kombine bilet alırken, kale arkası biletleri 20 bin 500 liradan, öğrenci biletleri ise 10 bin 750 liradan satıldı.

Sarı-lacivertli kulüp en pahalı tribünün fiyatını geçen sezon 325 bin lira olarak belirlemişti. Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı. Fenerbahçe'nin uyguladığı 130 bin liralık zam, Süper Lig'de Galatasaray haricindeki tüm takımların en pahalı kombine biletinden daha fazla.

En ucuz kombine kart ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Yeşil-beyazlı ekip, kale arkası üst bilet fiyatını 2 bin lira olarak belirlerken, geçen yıl kombine kart sahibi olan taraftarlar, kombine yenilemede yüzde 25 indirim hakkına sahip oldu.

Yeşil-beyazlılar, 2025 yılının Aile Yılı olması sebebiyle aile tribünü biletlerini 3 bin liradan satışa çıkarırken, 65 yaş üstü taraftarlar da kombine biletlerini 3 bin liradan satın aldı.

Konyaspor, kombine biletlerin Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kapsamadığını da duyurdu.

Galatasaray'da kombine yenileme oranı yüzde 90'ın üzerinde

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçen sezon kombine kartı bulunan taraftarların bilet yenileme oranı yüzde 90'ı geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, kuzey ve güney üst tribün fiyatını 24 bin lira, kuzey ve güney alt tribün fiyatını ise 26 bin lira olarak belirledi.

Galatasaray'da en pahalı kombine bilet fiyatı ise 180 bin lirayla doğu alt tribünün en ortasında bulunan bölüm oldu.

Beşiktaş'ta en pahalı kombine, geçen yılki bilet fiyatının yarısından daha ucuz

Beşiktaş'ta yeni sezon kombileri 19 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüp, 8 farklı kategoride bilet fiyatı belirlerken, en pahalı kombine bilet, 115 bin lirayla doğu tribünün alt kat ortasında bulunan 1. kategori tribün oldu.

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon VIP 100 ve VIP 101 tribünlerini 210 bin lira ve 240 bin liradan satışa çıkarmıştı.

Trabzonspor'da en pahalı kombine 90 bin lira

Yeni sezon öncesinde kombine biletleri satışa sunan Trabzonspor, güney tribünü ve kuzey alt tribünü 6 bin liradan satışa çıkardı.

Bordo-mavili kulüp, diğer tribünlerin fiyatlarını 9 bin lira, 10 bin lira ve 12 bin 500 lira olarak belirledi.

Karadeniz temsilcisi, VIP kombineleri ise 4 farklı kategoride satışa sundu. VIP Silver 35 bin lira, VIP Gold 50 bin lira, VIP Platinium A ve C Blok 70 bin lira, VIP Platinium B blok ise 90 bin liradan satıldı.

Eyüpspor ve Fatih Karagümrük, kombine satışı yapmadı

Eyüpspor ile Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük yeni sezon için kombine satışı yapmadı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından en pahalı kombine bilet fiyatını Çaykur Rizespor açıkladı.

Karadeniz ekibi, stadyumda bulunan protokol tribününü 80 bin liradan satışa sundu.

Lige yeni yükselen takımlardan Gençlerbirliği, erken kombine satışında taraftarlarına yüzde 50 indirim uyguladı. Ankara ekibinin taraftarları, 25 Haziran ile 30 Haziran arasında kale arkası biletlerini 4 bin liradan, maraton tribünü biletlerini 5 bin liradan ve kapalı tribün biletlerini 6 bin liradan aldı.

Gençlerbirliği, 1 Temmuz itibarıyla bilet fiyatlarını 8 bin lira, 10 bin lira ve 12 bin lira olarak duyurdu. 30 bin lira olarak açıklanan VIP tribün biletlerinde ise indirim uygulanmadı.

Ligin bir diğer yeni ekibi Kocaelispor, geçen sezon kombinesi olan taraftarlarına yüzde 10 indirim uyguladı.

Yeşil-siyahlı kulüp, kombine bilet fiyatlarını 6 bin 250 lira, 7 bin lira, 14 bin lira, 18 bin lira, 20 bin lira ve 25 bin lira olarak duyurdu.

Trendyol Süper Lig'deki kulüplerin kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Takım

En ucuz kombine

En pahalı kombine

Fenerbahçe

10 bin 750

455 bin

Galatasaray

24 bin

180 bin

Beşiktaş

19 bin

115 bin

Trabzonspor

6 bin

90 bin

Çaykur Rizespor

3 bin 500

80 bin

Göztepe

2 bin 750

54 bin

Samsunspor

6 bin

40 bin

Konyaspor

2 bin

35 bin

Corendon Alanyaspor

2 bin 750

30 bin

Gençlerbirliği

8 bin

30 bin

Kocaelispor

6 bin 250

25 bin

Gaziantep FK

4 bin

20 bin

Antalyaspor

3 bin 500

20 bin

Kayserispor

3 bin 500

18 bin

RAMS Başakşehir

4 bin 500

12 bin

Kasımpaşa

6 bin

9 bin

ikas Eyüpspor

Kombine satışı yapmadı

-

Fatih Karagümrük

Kombine satışı yapmadı

-

Not: Sıralamada, kulüplerin en pahalı kombine bileti dikkate alınmış, genel satış fiyatları üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kombine Bilet Fiyatları Düştü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:29:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kombine Bilet Fiyatları Düştü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.