Konate, Sivasspor'da tarihe geçti

Moussa Konate, kupayı getiren golü atarak Sivasspor tarihine geçti.
Moussa Konate, Sivasspor'da transfer döneminin son gününde takıma kazandırılmıştı. Geldiği günden itibaren beklenen performansı veremeyen Konate, dün oynanan kupa finalinde 111. dakikada oyuna girdi ve 113. dakikada skoru değiştirdi.
Yiğidolar'ın müzesine ilk kez giren kupayı başarılı oyuncu attığı golle getirdi. Attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Konate, Sivasspor tarihine geçmeyi de başardı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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