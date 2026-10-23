Konferans Ligi'nde ikinci hafta 18 maçla tamamlandı, Trabzonspor Hearts'ı 2-0 yendi - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde ikinci hafta 18 maçla tamamlandı, Trabzonspor Hearts'ı 2-0 yendi

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UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 18 maç oynanırken Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 yenerek 6 puana ulaştı. Goller 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino'dan geldi; Cabral 95. dakikada kırmızı kart gördü.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, 18 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5

Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0

Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5

Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1

Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3

Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4

Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2

Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1

Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0

Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0

Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4

Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1

Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0

Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1

Kaynak: AA
Mohamed SalahTrabzonsporKonferansHeartsSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Konferans Ligi'nde ikinci hafta 18 maçla tamamlandı, Trabzonspor Hearts'ı 2-0 yendi - Son Dakika
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