Konya 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Açılış Töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla, ev sahipliği yaptığı birbirinden önemli büyük organizasyonla öne çıkan Konya'mızın da 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum." dedi

Bak, İİT tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılış törenine katıldı.

İslam medeniyetinin en büyük gücünün sahip olduğu genç nüfus ve bu gençliğin taşıdığı yüksek idealler olduğunu vurgulayan Bak, inancından, tarihinden ve kültüründen güç alan bir gençliğin daha adil, müreffeh ve güçlü bir geleceğin teminatı olacağının altını çizdi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin geçmişten aldığı ilhamla bugün de İslam dünyasında birlik, dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına öncü rol üstlendiğini aktardı.

"Gençlerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyoruz"

Türkiye'nin, tarihi birikimi, stratejik konumu ve güçlü kurumsal yapılarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ülke ve kuruluşlarıyla her alanda birlikte hareket etmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

"Gençlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar da bu vizyonun önemli bir parçasıdır. İstanbul'da mukim İslam İşbirliği Gençlik Forumu, ortak inanç ve değerlerimiz çerçevesinde gençlerimizi çok çeşitli etkinliklerde buluşturarak 20 yılı aşkın süredir sadece bölgemizin değil tüm dünyanın geleceğine umut olmaktadır. Bu noktada Bakanlığımız da her yıl farklı temalarda düzenlenen gençlik kamplarımızda İİT ülkelerinden gençlerimizi ağırlayarak Forumu desteklemektedir. Bu kamplarda gençlerimiz medyadan gönüllülüğe, çevre bilincinden girişimciliğe kadar pek çok alanda birlikte öğrenmekte ve üretmekte, kalıcı dostluklar kurmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası gençlik projeleri, değişim programları, spor organizasyonları ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyoruz."

"İslam dünyası gençliği arasında kalıcı bağlar kuruyoruz"

Bakan Bak, Konya'nın 2022'de İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yaptığını anımsatarak, şehrin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini ve misafirperverliğini tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Konya'nın "İslam Dünyasının Spor Başkenti" unvanını taşıdığını hatırlatan Bak, kentte düzenlenen etkinliklerle İİT üye ülkeleriyle dayanışmanın daha da artırdığını kaydetti.

Bak, Bakanlığın bütün imkanlarıyla Konya Gençlik Başkenti faaliyetlerini desteklemeye hazır olduğunu, ortaya konan bu güçlü iş birliğinin İslam dünyası gençliği adına umut verici bulduğunu bildirdi.

İslam dünyasının birlikteliğine yönelik girişimlerin, gelecek nesiller arasında kuvvetli bir barış ve dostluk zemini tesis ettiğine dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"İİT Gençlik Başkenti Programı, ülkemiz için ayrı bir anlam da taşımaktadır. İstanbul, bu önemli etkinliğin ilk başkenti olmuştu. Bu programlarla gençlerimizin kültür, spor, bilim, girişimcilik ve gönüllülük başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerini destekliyor, İslam dünyası gençliği arasında kalıcı bağlar kuruyoruz. 2024'te Gençlik Başkenti Şuşa'ydı, geçtiğimiz sene de Marakeş olmuştu. Bu vesileyle Müslüman gençliğin gelişimine yönelik düzenledikleri başarılı etkinliklerle çıtayı daha da yükselten ve aramızda bulunan Azerbaycan ve Fas'taki gençlikten sorumlu bakanlık yetkililerini tebrik ediyorum. Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla, ev sahipliği yaptığı birbirinden önemli büyük organizasyonla öne çıkan Konya'mızın da 2026 yılı İİT Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum."