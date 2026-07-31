Konya Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları sağlık kontrolünden geçti.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular 2026-2027 sezonu öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Medicana Konya Hastanesi'nde yapılan kontrollerde basketbolcuların kan ve idrar örnekleri alınırken, EKG ve akciğer grafikleri çekildi. Efor testine tabi tutulan oyuncular, ayrıca ortopedi ve dahiliye servislerinde de kontrollerden geçti.