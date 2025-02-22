Konya'da 32. Geleneksel Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Konya'da 32. Geleneksel Satranç Turnuvası Başladı

Konya\'da 32. Geleneksel Satranç Turnuvası Başladı

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel satranç turnuvası, 32 farklı şehirden 600'den fazla sporcu ile başladı. Turnuva, 21-23 Şubat tarihlerinde sürecek ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

22.02.2025 13:45  Güncelleme: 13:46
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Satranç Turnuvası 32 farklı şehirden 600'den fazla sporcunun katılımıyla başladı. 21-23 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek turnuvanın ödül töreni ise 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek. 8 farklı kategoride gerçekleşecek olan turnuvada dereceye giren ilk üç sporcu kupa, madalya ve para ödülü ile ödüllendirilecek.

Selçuklu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş ve spor yöneticileri katıldı. Turnuvaya sporcuların yanı sıra ailelerinden de yoğun katılım sağlandı.

"Her zaman spora en büyük değeri veriyoruz ve bunun için gayret ediyoruz"

Turnuvanın güzel bir şekilde gerçekleşmesini temenni eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Böyle bir turnuvayı düzenlemiş olmak, Konyamızda sizleri misafir ediyor olmak bizler için çok önemli. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman spora en büyük değeri veriyoruz ve bunun için gayret ediyoruz. Hem spor okullarımızla hem gerçekleştirdiğimiz turnuvalarla, müsabakalarla sporun gençlerimiz, çocuklarımız tarafından sevilmesi, farklı branşlarda gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapabilmesi ve profesyonel liglerde mücadele eden sporcularla şehrimizin, ilçemizin temsil ediliyor olması bizim için önemli. Tabii bu düzenlediğimiz turnuvalar hem sporun çocuklarımız tarafından sevilmesi, benimsenmesi hem de gençlerimizin kendilerine belirledikleri branşlarda profesyonel manada spor yapar hale gelmeleri bizi mutlu ediyor. Konyamızda daha önceden satranç turnuvaları düzenlendi. Çok yüksek sayılarda katılım vardı. Bugün de aynı şekilde 33 ilden 600'ün üzerinde sporcumuz burada yarışacak. Çocuklarımız kendilerini denemiş olacak. Böyle bir turnuvada yarışmanın hazzını yaşamış olacaklar. Yine profesyonel anlamda satrançla uğraşan sporcularımız var. Onlar da kendi kategorilerinde burada müsabakaları gerçekleştirecek. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum, böyle bir turnuvaya çocuklarımızı getirdikleri ve onların burada kendi yaşıtlarıyla müsabakalara katılmalarına vesile oldukları için. Yine bu organizasyonun gerçekleşmesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün çok büyük katkıları var. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, bütün ekibine teşekkür ediyorum. Satranç Federasyonumuzun yine bu organizasyonda çok büyük katkıları var. Satranç Federasyonumuza, yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, organizasyonu destekleyen ve oluşmasına destek veren Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya'da 32. Geleneksel Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

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