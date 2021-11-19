- Konya'da 5 plastik veya cam şişe getirene Konyaspor maçı bileti verildi

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökcen:

"Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak adına bu projeye başladık"

KONYA - Konyaspor Kulübü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak düzenlediği "Yeşil Tribün Projesi' ile ilgili açıklama yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökcen, "Bize emanet olan bu dünyayı daha ileri seviyeye taşıyıp gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak adına bu projeye başladık" dedi.

Konyaspor, 'Çevre, geleceğe mirastır' düşüncesiyle harekete geçerek önemli bir projeye imza attı. Kulüp ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak düzenlediği 'Yeşil Tribün' projesi kapsamında 21 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor maçı için 5 adet plastik ya da cam atık şişeyi stadyum yanına kurulan çevre standına bırakan taraftarların Passolig kartlarına maç bileti yüklendi.

3 gün süren proje hakkında basın açıklaması yapan Kulüp Başkanı Fatih Özgökcen, "Çevre duyarlılığı ve iklim değişiklikleri tüm dünyanın en önemli problemlerinden biri haline geldi. Bu noktada küresel ısınma azalan su kaynaklarımız dünyadaki tüm ülkeleri bu noktada ciddi çalışmalar yapmaya sevk ediyor. Ülkemizde de bu konuda uluslararası anlaşmalar yapılıyor. Gerekli kurum ve kuruluşlar kurularak gerekli çalışmaları yapılıyor. Biz de bu noktada bir farkındalık oluşması adına Konyaspor kulübü olarak çevre duyarlılığına ilişkin bir farkındalık projesi başlatmak istedik. Bize emanet olan bu dünyayı daha ileri seviyeye taşıyıp gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak adına bu projeye başladık. İnşallah tedrici olarak da ilerleyen zamanlarda çeşitli projelerimiz olacaktır. Gördüğümüz kadarıyla da ciddi manada teveccüh ile karşı karşıyayız. İnşallah dediğim gibi daha ileriki aşamalarda farklı çalışmalar ile bu noktadaki çalışmalarımızı ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.