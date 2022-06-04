Konya'da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti - Son Dakika
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Konya'da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti

04.06.2022 15:50
Konya'da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'daki bisiklet takımlarının sporcuları ve antrenörleri ile bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı "Temiz Hava İçin Bisiklet Sürelim" temalı bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'daki bisiklet takımlarının sporcuları ve antrenörleri ile bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı "Temiz Hava İçin Bisiklet Sürelim" temalı bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Program çerçevesinde 31 ilçedeki 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bisiklet Şehri Konya" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisikletleri de hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şehir genelindeki 7'nci sınıflara yönelik düzenlediği "Bisiklet Şehri Konya" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya'nın Türkiye'deki en önemli bisiklet şehri olduğuna dikkat çekerek, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Yarışmada birinci olan Meram Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu'ndan Ethem Emir Akgüneş'e, ikinci olan Yunak Kuzören Şehit Sinan Aktay Ortaokulu'ndan Beray Kale'ye ve üçüncü olan Meram Alparslan Ortaokulu'ndan Ecem Tuğçe Aydoğdu'ya bisikletleri hediye edildi. Toplamda 83 öğrencinin bisiklet ve bisiklet ekipmanı kazandığı yarışmada ödül töreninin ardından "Temiz Hava İçin Bisiklet Sürelim" temalı bisiklet sürüşü etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet takımlarının sporcuları ve antrenörleri, bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve topluluklardan temsilciler ile Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden temsilcilerin katıldığı etkinliği Büyükşehir Belediyesi Meram Yer Altı Katlı Otopark alanında başlayarak Dere Sosyal Tesisleri'nde son buldu.

Ayrıca, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz bisiklet tamir çadırları 5 Haziran Pazar günü akşam saatlerine kadar şehrin farklı noktalarında hizmet vermeye devam edecek. - KONYA

Konya'da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti
Konya'da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti
Konya'da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti

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Kaynak: İHA

Meram, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya'da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti - Son Dakika

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