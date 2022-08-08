Atletizmde 100 metrede İslami Dayanışma Oyunları rekoru - Son Dakika
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Atletizmde 100 metrede İslami Dayanışma Oyunları rekoru

08.08.2022 16:51
Atletizmde 100 metrede İslami Dayanışma Oyunları rekoru

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde 100 metre koşusunda 3 atlet, rekor derece yaptı.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde 100 metre koşusunda 3 atlet, rekor derece yaptı. Ancak 1 sporcunun derecesi rüzgarın hızı dolayısıyla geçerli sayılmadı.

Konya Atletizm sahasında yapılan erkekler 100 metre eleme yarışmalarında, milli sporcu Emre Zafer Barnes 10.03 ile oyunlar rekoru kırdı. Katarlı sporcu Tosin Ogunode bir sonraki seride 9.98 derece yaptı. Son seride koşan Fildişi Sahili'nden Arthur Cisse Que 9.78 ile rekoru bir kez daha kırdı. Ancak Que'nin rekoru rüzgarın hızının 1/4 saniye olması nedeniyle geçerli sayılmadı.

100 metrede yarı finaller yarın koşulacak.


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Kaynak: DHA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmde 100 metrede İslami Dayanışma Oyunları rekoru - Son Dakika

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