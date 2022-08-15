Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nı 4 madalya ile tamamladı - Son Dakika
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Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nı 4 madalya ile tamamladı

15.08.2022 10:07
Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nı 4 madalya ile tamamladı

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı 4 madalya ile tamamlayan Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, "Koleksiyonumdaki eksik başarıyı tamamladım" dedi.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı 4 madalya ile tamamlayan Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, "Koleksiyonumdaki eksik başarıyı tamamladım" dedi.

Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda elde ettiği sürdürebilir başarı ile sezonu bitirdiğini ifade etti. İslam Oyunları'nda ilk defa paralimpik branşlarının yer almasının kendisine ayrı bir anlam kazandırdığını söyleyen Boyacı, Türkiye'yi dört yarışta temsil ettiğini aktardı. Boyacı, yarışların üçünde altın madalya alarak İslam Oyunları Şampiyonluğu, diğerinde ise İslam Oyunları ikinciliği olmak üzere toplam dört madalya kazandığını vurguladı.

"Motivasyon ile hedeflere odaklanmak için biraz dinlenme zamanı"

Eskişehirli yüzücü Boyacı, müsabakalar boyunca Türkiye'de paralimpik branşının daha fazla izlendiğinden bahsederek, "Koleksiyonumdaki eksik başarıyı tamamladım. Yeni sezona hazırlanmak ve daha iyi bir motivasyon ile hedeflere odaklanmak için biraz dinlenme zamanı şimdi" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sümeyye Boyacı, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nı 4 madalya ile tamamladı - Son Dakika

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