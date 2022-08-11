Konya'da düzenlenen 5.İslami Dayanışma Oyunları'nda, 79 kilogram Serbest Stil kategorisinde mindere çıkan Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Serbest Stil 79 kilogram sıkletinde mindere çıkan Akdeniz, final müsabakasında karşılaştığı rakibi İranlı Savadhouki Ali Bakhtiar'a 10-6 yenilerek, sahadan gümüş madalya ile ayrıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz minderden gümüş madalya ile ayrıldı - Son Dakika