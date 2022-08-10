Erkekler volo basamakta finale kalan Mehmet Can Yakın, bu başarısını Türkiye rekoruyla taçlandırdı. Mehmet Can, 49 atıştan 48'ini vurarak yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Dava için yola çıkan avukatın kamu görevi yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi

Kaynak: AA

Can Yakın, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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