5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi

5. İslami Dayanışma Oyunları

16.08.2022 21:48
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde milli sporcular günü 3 madalyayla tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde milli sporcular günü 3 madalyayla tamamladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında milli eskrimciler 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Kadınlar epede Aleyna Ertürk, erkekler kılıçta ise Enver Yıldırım altın madalya kazandı.

Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Martino Minuto, Mustafa Burak Çufadar ve Utku Özyalçın'dan oluşan milli takım flörede gümüş madalya elde etti.

Oyunlarda eskrim müsabakaları yarın sona erecek.

YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:24 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan siyaset kulislerini birbirine katacak sözler: Yavaş'ı tavsiye etmeye hazırlanıyorlar
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 21:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement