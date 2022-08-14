5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

14.08.2022 21:45
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde milli sporcular günü 9 madalyayla bitirdi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde milli sporcular günü 9 madalyayla bitirdi.

TÜYAP Kongre Merkezi'nde gerçekleşen halter müsabakalarında milli sporcular 5 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya aldı.

Kadınlar 71 kiloda Aysel Özkan silkmede 121 kilo kaldırarak oyunları rekoru kırdı ve altın madalya kazandı Aysel, koparmada ve toplamda da gümüş madalyaları boynuna taktı.

Kadınlar 76 kiloda Dilara Uçan koparmada 99 kiloyla altın, silkmede 121 kiloyla bronz, toplamda da 220 kiloyla altın madalya elde etti. Milli sporcu koparma ve toplamda oyunlar rekorunun yeni sahibi oldu.

Kadınlar 81 kiloda Dilara Narin 99 kilo kaldırarak koparmada gümüş madalya aldı. Silkmede 130, toplamda da 229 kiloları kaldırarak iki oyun rekorunu da kıran Dilara, iki altın madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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