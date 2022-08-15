5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

15.08.2022 19:50
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo branşının ilk gününde milli sporcular 1'i altın olmak üzere 5 madalya elde etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo branşının ilk gününde milli sporcular 1'i altın olmak üzere 5 madalya elde etti.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen judo müsabakalarında Türkiye günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla kapattı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder altın, 63 kiloda Şeyma Özerler gümüş, 52 kiloda Merve Koçyiğit, 57 kiloda İrem Korkmaz bronz madalya aldı.

Erkekler 73 kiloda ise milli judocu Umalt Demirel bronz madalya kazandı.

Judoda müsabakalar yarın da devam edecek.

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Kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı Kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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