5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Kocaeli'ye altın madalya - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Kocaeli'ye altın madalya

13.08.2022 10:22
5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Kocaeli'ye altın madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları düzenlendi. Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı 5. İslami Dayanışma Oyunlarından Kocaeli'ne ilk madalya atıcılıktan geldi. Trap Karışık Takım müsabakasında, büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir'in içerisinde yer aldığı trap karışık takımı, gösterdikleri başarılı performans ile altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculara madalya ve hediyeleri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan tarafından verildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Kocaeli'ye altın madalya - Son Dakika

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